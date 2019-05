Bertem heeft tienduizend inwoners dankzij tweeling Liv en Caz ADPW

10u42 6 Bertem Het zat er stilaan aan te komen. Al jaren telde de gemeente Bertem net geen tienduizend inwoners. “Eind december 2018 mochten we dan eindelijk die 10.000ste en meteen ook de 10.001ste inwoner inschrijven. De tweeling Liv en Caz Steeno zijn de gelukkigen”, zegt burgemeester Joël Vander Elst (Open Vld-Gemeentebelangen).

Tijdens de eindejaarsperiode zorgde de geboorte van Liv en Caz voor extra feest bij de familie Steeno in Leefdaal. En als een tweeling zijn nog niet speciaal genoeg is, blijken ze de 10.000ste en 10.001ste inwoner van de gemeente te zijn. Een goede reden voor het gemeentebestuur om hen en hun ouders in de bloemetjes te zetten.

Gulden Boek

Vrijdag ontving het gemeentebestuur Liv, Caz, mama Jana en papa Jorgen samen met de rest van de familie in De Pastorij van Bertem. “Nog geen vijf maanden oud en ze hebben al een plekje in ons Gulden Boek. Als eregasten mochten ze het natuurlijk als eersten tekenen. Zowel Liv als Caz plaatsten met wat hulp van mama en papa een afdruk van hun handje in het Gulden Boek”, zegt Vander Elst.

Het gemeentebestuur vroeg aan dichter Bruno Neuville uit Bertem om een gedicht voor de tweeling te maken. Fotograaf Jos Verhoogen zorgde voor een mooie foto. Samen vormt dit een prachtig cadeau dat de ouders mochten ontvangen.