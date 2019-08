Bertem heeft nieuwe contactpersoon voor middenstand ADPW

09 augustus 2019

Als projectbeheerder heeft Maarten Bartholomees de afgelopen legislatuur verschillende projecten rond middenstand opgestart: vernieuwing van de B-bon, eindejaarstombola, bedrijvengids, gezamenlijke eindejaarsadvertentie, projectsubsidie, e-nieuwsbrief middenstand, nieuwjaarsreceptie, het handelaarsoverleg, bundeling op www.bertem.be/middenstand en tal van andere minder zichtbare zaken.

“Met de nieuwe organisatie (integratie van het OCMW in het gemeentebestuur) is het tijd om deze over te dragen aan het directiesecretariaat. Sonja Timmermans zal de public relations van het gemeentebestuur waarnemen, waaronder ook de contacten met de lokale middenstand. Stelselmatig zullen alle zaken overgedragen worden. Vanaf nu kan iedereen alvast terecht op secretariaat@bertem.be”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.