Bertem gelast activiteiten in mei af

07 april 2020

11u54 0 Bertem De coronamaatregelen zorgen ervoor dat heel wat activiteiten worden uitgesteld of afgelast. Ook het lokaal bestuur van Bertem heeft beslist om in mei een aantal van de eigen activiteiten uit te stellen of af te gelasten. Een overzicht.

Zolang de nationale veiligheidsraad beslist om de strikte maatregelen aan te houden, kunnen er uiteraard ook in de gemeente geen activiteiten doorgaan. Dat houdt dus in dat alle gemeentelijke activiteiten en vergaderingen (o.a. de adviesraden) in april geannuleerd worden. “De geplande gemeentelijk activiteiten voor de maand mei gaan ook niet door, maar zullen we zoveel mogelijk uitstellen naar een later tijdstip”, klinkt het. “De evenementen die in juni plaatsvinden, laten we voorlopig doorgaan. De situatie wordt natuurlijk voortdurend opgevolgd en geëvalueerd.”

Activiteiten

-Het Zonneveldfeest van GBS Bertem dat gepland was op 9 mei is geannuleerd.

-Het feestweekend van GBS Leefdaal dat gepland was op 15-17 mei is uitgesteld.

-Pinksterfeesten in Leefdaal op 29 mei - 1 juni is geannuleerd.

-KunstVoer dat normaal van juni tot en met september loopt, wordt een jaar uitgesteld.

-OKRA Leefdaal zet voorlopig alle activiteiten stop, zowel in april, mei, juni als juli 2020.

-OKRA Bertem gelast alle activiteiten tot eind mei 2020 af.

-De Erfgoedkamer organiseert geen activiteiten in mei en juni