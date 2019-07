Bertem gaat samenwerken met Cattitude vzw om zwerfkattenprobleem aan te pakken KAR

11 juli 2019

13u57 0 Bertem De gemeente Bertem gaat samenwerken met Cattitude vzw in de strijd tegen zwerfkatten.

Ondanks vele campagnes en wettelijke verplichtingen om katten te steriliseren of te castreren, blijven er veel zwerfkatten rondlopen. In 2018 ving de dienst Openbare Werken zeven zwerfkatten op drie locaties en haalde Cattitude vzw er tien op. In 2019 werden tot nu toe acht zwerfkatten verzameld door de gemeente zelf en 21 zwerfkatten op veertien locaties door Cattitude vzw.

Die vzw is al enkele jaren actief in het zwerfkattenbeleid en heeft een goed inzicht over een efficiënte en diervriendelijke aanpak van zwerfkatten. De vzw zal in het vervolg onder andere tussenkomen nadat er een melding van zwerfkatten is. Ze zullen de diertjes ook vangen en steriliseren of castreren. Ze zullen ook beslissen wat er daarna met de kat gebeurt. Cattitude werkt ook al samen met gemeentes Overijse, Lubbeek en Hoeilaart. Zwerfkatten melden kan via info@cattitude.be of op het contactformulier van de vzw. Meer info via www.cattitude.be.