Bertem gaat op zoek naar eerste dorpsdichter Joris Smets

03 maart 2020

Bertem gaat op zoek naar zijn eerste dorpsdichter. Vanaf 2020 wil de gemeente een dorpsdichter aanstellen die met gedichten over Bertem en Bertemse zaken, mensen met elkaar in gesprek kan brengen en de bevolking attent kan maken op wat herinnerd moet worden.

“Met zijn observaties onderstreept de dorpsdichter het eigen karakter van de drie kernen: Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle en brengt collectieve gevoelens kunstig onder woorden”, klinkt het. “De dorpsdichter vervult daarmee een verbindende functie: zijn poëzie schept een gemeenschappelijke band tussen de inwoners van alle deelgemeenten. Hij functioneert daarbij als cultuurgids. Met zijn gedichten maakt hij eenieder attent op plekken met rijke historie, op landschappelijke waarden, op tradities en lokale bijzonderheden, volksfeesten en unieke gebeurtenissen. Een dorpsdichter maakt de bevolking attent op wat gezien, begrepen en herinnerd moet worden”.

Praktisch

De gemeente zoekt een enthousiast persoon, ouder dan 16 jaar en die woont in Bertem, Leefdaal of Korbeek-Dijle. De functie van dorpsdichter mag ingevuld worden naar eigen inzicht en creativiteit, maar er worden minimum 3 gedichten per jaar verwacht. Daarnaast zal de dorpsdichter gevraagd worden af en toe live een gedicht voor te dragen bij speciale gelegenheden. De gemeente stelt een vergoeding beschikbaar. De dorpsdichter zal worden aangesteld tijdens de uitreiking van cultureel verdienstelijke persoon op 26 juni 2020 voor een periode van maximaal 3 jaar. Nog tot 31 maart kan u zich kandidaat stellen op de website van de gemeente Bertem.