Bertem fleurt het straatbeeld op

30 april 2020

15u03 0 Bertem Bertem bereidt zich voor op een mooie, fleurige zomer. Veel groen en bloemen vrolijken een mens op. Daarom hangt de gemeente momenteel 100 bloemenmanden op die het straatbeeld net dat beetje extra geven. In elke deelgemeente van Bertem worden ook nog twee bloementorens geplaatst.

Aannemer Signco is gisterenavond gestart met het ophangen van 100 bloemmanden aan de openbare verlichtingspalen in de 3 deelgemeenten van Bertem. “Om veiligheidsredenen werkt de aannemer ‘s nachts”, klinkt het bij de gemeente. Om de nachtrust van onze inwoners niet teveel te storen, zijn we overeengekomen dat hij het meeste voorbereidende werk overdag doet. Morgenavond, vrijdag 1 mei, zijn dan de 3 dorpskernen en de meeste kruispunten op de Dorpstraat versierd met wit-roze bloemen. In het weekend worden ook nog eens 2 bloementorens in elke dorpskern geplaatst en in de loop van volgende week worden de bloembakken op het Gemeenteplein en aan het gemeentehuis gevuld met kleurrijke planten.”

De aannemer staat in voor het onderhoud van deze bebloeming die de gemeente tot 15 oktober 2020 zal opvrolijken.