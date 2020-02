Bertem en WZC St Bernardus bundelen de krachten voor Inloophuis Dementie Joris Smets

14 februari 2020

13u02 0 Bertem Meer en meer mensen in onze samenleving komen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking met dementie. Toch hangt er vaak nog een taboe rond; veel mensen weten niet goed wat ze zich bij dementie moeten voorstellen of hoe ze met een persoon met dementie kunnen omgaan. Om hieraan tegemoet te komen, hebben de gemeente Bertem en het WZC St Bernardus de handen in mekaar geslagen om van de gemeente Bertem een dementievriendelijke gemeente te maken.

“Heel wat mensen stellen zich een hoop vragen rond dementie en met deze en andere vragen kunnen zij nu terecht in Het Inloophuis Dementie in Bertem”. Je kan er op een laagdrempelige manier informatie verkrijgen over dementie, de symptomen, het verloop ervan en over de zorg voor personen met dementie. De voornaamste activiteit is luisteren naar ieders verhaal. Indien nodig en gewenst, geven zij informatie en advies, laagdrempelig maar professioneel. Daarnaast kunnen zij je doorverwijzen naar ondersteunende voorzieningen en zorgverleningsorganisaties op maat.

Praatcafé Dementie

Ook in een Praatcafé Dementie kan je terecht voor meer informatie. Een praatcafé Dementie wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Herent. Het is een reeks van vier bijeenkomsten per jaar, voor familieleden en mantelzorgers van personen met dementie en andere geïnteresseerden. In elk praatcafé wordt telkens een gastdeskundige aan het woord gelaten over een bepaald aspect van dementie, waarna het publiek vragen kan stellen of bedenkingen uiten over het thema aan de spreker. Bij een drankje, kunnen de deelnemers ook onder elkaar informatie uitwisselen. De toegang is gratis en vooraf inschrijven hoeft niet. Het eerstvolgende praatcafé dementie wordt georganiseerd in het WZC St Bernardus, Egenhovenstraat 22 in Bertem (zaal Forum) op dinsdag 10 maart 2020.