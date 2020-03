Bertem blijft een hartveilige gemeente JSL

06 maart 2020

14u13 2 Bertem Bertem zal nog zeker de komende twee jaar een hartveilige gemeente blijven. Het gemeentebestuur hernieuwt de samenwerking met de lokale Rode Kruisafdeling en mocht dan ook het officiële bordje ‘Hartveilige gemeente 2020-2022’ ontvangen. De gemeente hoopt dat het inwoners en bezoekers kan inspireren om het goede voorbeeld te volgen.

Het lokaal bestuur ging al in 2017 het engagement aan om van Bertem een hartveilige gemeente te maken. Enerzijds willen ze zo de overlevingskansen bij slachtoffers van een hartstilstand zo groot mogelijk maken en anderzijds de eerstehulpcapaciteiten bij de bevolking vergroten. Nu hebben ze de samenwerking met het Rode Kruis voor de komende 2 jaar hernieuwd.

Gratis cursus

Al honderden streekgenoten volgden de gratis cursus ‘Reanimatie met automatische externe defibrillator (AED)’. Zij zijn klaar om, indien nodig, zelf de reanimatie te starten en een AED te gebruiken. De leeftijd van de deelnemers liep uiteen van 16 tot 86 jaar, wat aantoont dat iedereen het kan.

Tijdens de cursus wordt alles helder en toegankelijk uitgelegd en er is uitgebreid de kans om te oefenen met de reanimatiepoppen. De volgende gratis cursus ‘Reanimatie met AED’ van het Rode Kruis Bertem-Huldenberg vindt plaats op vrijdagavond 11 september in zaal De Vleugt in het gemeentehuis van Bertem.