Asfalteringswerken in Sint-Franciscusberg, Korbeekse Kerkstraat en Stationsstraat JSL

21 april 2020

11u33 0 Bertem Van maandag 27 april tot en met donderdag 30 april vinden asfalteringswerken plaats in de Sint-Franciscusberg, de Korbeekse Kerkstraat en de Stationsstraat vanaf de Korbeekse Kerkstraat tot en met het brugje.

Maandag 27 april en dinsdag 28 april wordt in de Sint-Franciscusberg, de Korbeekse Kerkstraat en de Stationsstraat het wegdek over een dikte van een viertal cm afgefreesd. Plaatselijk verkeer blijft bij het frezen mogelijk.

Woensdag 29 april en donderdag 30 april plaatst de aannemer de nieuwe asfaltlaag in de verschillende straten, waardoor de straat tijdelijk volledig wordt afgesloten voor alle verkeer. Alleen voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen er via het voetpad voorbij. Er zal een omleiding voorzien worden. De nieuwe toplaag van asfalt wordt over de volledige breedte van de weg aangelegd. Tijdens het aanleggen van de nieuwe toplaag zijn de woningen moeilijk en zelfs tijdelijk niet toegankelijk. De nieuwe asfalt moet vervolgens een paar uren kunnen afkoelen.

Er is tijdens de werken, zowel bij het frezen als bij het plaatsen van de asfalt, een algemeen parkeerverbod van toepassing in de drie straten.