Arte Amanti op bezoek in kerk Korbeek-Dijle ADPW

06 februari 2020

Kamermuziekfestival Arte Amanti komt op zaterdag 7 maart naar de kerk van Korbeek-Dijle. Jonathan van der Beek uit Veltem-Beisem en zijn hoornkwartet krijgen de eer het concert als Jong Talent te starten. Nadien is het de beurt aan violiste Iona Cristina Goicea en pianist Boris Kusnezow.

Iona Cristina Goicea is een van de beste violistes van haar generatie. Ze won meerdere internationale prijzen. Ze trad op in bekende concerthuizen en festivals over heel de wereld. Als soliste trad ze op met het Belgisch Nationaal Orkest, de Auckland Philharmonia, de Indianapolis Symphony, enzovoort. Naast haar carrière als soliste is ze ook een begeesterde kamermuzikante.

Ook pianist Boris Kusnezow won de ene na de andere internationale competitie, o.a. de Duitse Muziek Competitieprijs in 2009. Naast zijn optredens als solist kreeg hij een bijzondere passie voor kamermuziek en liedbegeleiding. Intussen speelt Boris Kusnezow wereldwijd concerten in diverse bezettingen voor kamermuziek en met grote solisten.

Het concert op 7 maart begint om 20 uur. De deuren openen om 19 uur. Kaarten kosten 12 euro en kan je vanaf maandag 3 februari kopen in het gemeentehuis of online via www.bertem.be/vrijetijdswinkel. De onlineverkoop stopt op 21 februari. Vanaf dan kan je alleen in het gemeentehuis kaarten kopen. Meer info op vrijetijd@bertem.be of via het telefoonnummer 016 49 97 71.