Aanleg toegangsweg en brug over de Voer ADPW

29 november 2019

17u20 0 Bertem Om de parking achter de kleuterschool te verbinden met het Voerwegje legt de gemeente Bertem een toegangsweg en een nieuw brugje over de Voer aan. Dinsdag 3 december start aannemer Van Raak met de aanleg ervan. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken op 20 december afgerond.

“De werken brengen hinder met zich mee, maar we proberen die tot een absoluut minimum te beperken. Het werfverkeer verloopt via de parking van de school. De aannemer zal dit tussen 8 en 9 uur ‘s morgens zoveel mogelijk beperken. Tussen 3 en 20 december geldt er een parkeerverbod voor de 4 aaneengesloten parkeerplaatsen aan het grasveld. Om de veiligheidsrisico’s te beperken, nemen we onze maatregelen. Maar als we de veiligheid van iedereen willen vergroten, hebben we ook de hulp van de burgers nodig. Betreed daarom de werfzone nooit. Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur. Alleen zo bent u zeker dat hij of zij u gezien heeft”, zo luidt het advies bij de gemeente Bertem.