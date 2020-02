76 winnaars eindejaarstombola bekend ADPW

05 februari 2020

20u07 0

De winnaars van de eindejaarstombola van Bertem zijn bekend. Alle deelnemers houden dus best hun brievenbus of mailbox in het oog om te weten te komen of ze bij de gelukkigen zijn. Kan je niet wachten, bekijk dan alvast de affiche met winnaars bij de deelnemende handelaars of raadpleeg ze online.

Een naam is al wel bekend. Mia Rom uit Bertem ontving tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de lokale middenstand B-bonnen te waarde van 500 euro in aanwezigheid van de deelnemende handelaars.

“De andere winnaars brengen we via brief of e-mail op de hoogte. Tijdens de volgende twee maanden kunnen zij hun prijs afhalen in het gemeentehuis aan het onthaal. Ook dit jaar is er bij elk van de 30 deelnemende handelaars één winnaar die 30 euro wint”, zo klinkt het.