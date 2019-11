75 jaar na vliegtuigcrash: Leefdaal herdenkt Amerikaanse bommenwerper

die neerstortte op 't Herderinneke EDLL

11 november 2019

13u37 0 Bertem Naast de herdenking van Wapenstilstand staat Leefdaal vandaag ook in teken van de vliegtuigcrash in 1944. Zo’n 75 jaar geleden stortte een Amerikaanse bommenwerper neer op de voormalige herberg ‘t Herderinneke aan het kruispunt van de kasteeldreef met de A. Devriesestraat. De vliegtuigcrash werd herdacht met familieleden van de crew, die speciaal uit de Verenigde Staten kwamen overgevlogen.

Om de 75 jaar bevrijding van België te vieren, organiseerden de Vredesbeweging BeLeKo en het gemeentebestuur van Bertem vandaag een speciale 11-novemberviering. Er werd een plechtigheid gehouden aan het herdenkingsmonument van de vliegtuigcrash in 1944.

Op zondag 26 oktober 1944 werden de inwoners van Leefdaal opgeschrikt door een vliegtuig dat op lage hoogte over het dorp scheerde. Het Amerikaanse vliegtuig kwam terug van een missie in de buurt van Hannover, maar geraakte op zijn terugreis beschadigd door vijandelijke jagers. De bommenwerper stortte uiteindelijk neer op de zuidelijke vleugel van ‘t Herderinneke, een drank- en dansgelegenheid dichtbij het kasteel in Leefdaal. De herberg brandde volledig uit.

Zeven bemanningsleden konden zich redden met hun parachute. Een crewlid overleefde de crash niet. Op 20 mei 2010 werd de crash reeds herdacht door een monument te onthullen op de exacte plaats van het ongeval. De onthulling gebeurde toen in aanwezigheid van de drie resterende crewleden. Om de herinnering aan de bemanningsleden levendig te houden, vlogen enkele familieleden vandaag opnieuw naar Leefdaal.