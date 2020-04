204 pv’s in politiezone Voer en Dijle wegens overtreding coronamaatregelen JSL

21 april 2020

13u55 0 Bertem In de politiezone Voer en Dijle (Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee en Tervuren) zijn er sinds het begin van de coronamaatregelen 204 processen-verbaal uitgeschreven wegens het overtreden hiervan.

Dat cijfer ligt in de lijn van de andere politiezones in onze regio. De meeste processen-verbaal worden opgesteld voor samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen. “De meeste worden opgesteld in Tervuren”, stelt hoofdcommissaris Vanhoyland. “Dat is de drukste gemeente in onze politiezone. In Huldenberg worden de minste pv’s uitgeschreven. We hebben veel ploegen op het terrein die controleren op de naleving van de coronamaatregelen. We verwittigen ook nog vaak. Het aantal processen-verbaal die we moeten opstellen is wel aan het afnemen, wat goed nieuws is.”