“Onaanvaardbaar: hond gebruikt om te fokken en dan wéér gedumpt in asiel” De Zorghoeve vraagt meer respect voor viervoeters op Werelddierendag Andreas De Prycker

03 oktober 2019

15u43 6 Bertem Dierenasiel De Zorghoeve in Leefdaal vraagt meer aandacht voor dierenwelzijn, in de aanloop naar Werelddierendag. Want veel dieren worden nog steeds verwaarloosd of gebruikt voor commercieel gewin. Zo werd de asielhond Sultan het afgelopen jaar gebruikt om te fokken en na de bevalling teruggestuurd naar het asiel. “Onaanvaardbaar”, vinden ze bij De Zorghoeve.

Sultan, een staffordteefje van zeven jaar oud, werd een jaar en drie maanden geleden naar De Zorghoeve gebracht nadat ze zes jaar bij hetzelfde baasje woonde. “Sindsdien werd ze al vier keer door mensen meegenomen, en weer teruggebracht. Ze is een echte speelvogel, maar ze mag niet bij kinderen geplaatst worden. Ze kan geen speelgoed of eten delen. Dan loopt het fout. Sultan heeft een consequent baasje nodig, zonder kinderen. Ze is een echte knuffelhond, maar heeft een laag zelfbeeld. Dat ze al vier keer is teruggebracht terwijl ze hoopte op een nieuwe kans bij een lief baasje, helpt niet. De laatste keer heeft een broodfokker haar meegenomen om pups op de wereld te zetten. Nadien werd ze teruggebracht. Van de pups was op dat moment geen spoor meer bij de mensen thuis. Dit soort uitbuiting is crimineel en onaanvaardbaar”, zegt Wout Stroobants, vrijwilliger bij De Zorghoeve.

Prachtig dier

Het is lang niet het enige schrijnende verhaal van de medewerkers van De Zorghoeve. Ook wat Mechelse herder Spike overkwam, wens je niemand toe. “De twee jaar oude reu werd een jaar geleden gedumpt met een muilkorf om”, zegt vrijwilligster Patricia Van Brussel. Zij komt vier keer per week met Spike wandelen en is helemaal wild van hem. “Spike heeft een zwaar verleden, en dat sleurt hij nog elke dag mee. Hij heeft erg weinig vertrouwen en wordt soms heel kwaad omdat hij heel onzeker is. Als er een fietser in zijn richting fietst, haalt hij uit. Hij is hier ooit ontsnapt en naar het centrum van Leefdaal gelopen. Spike is geen kennelhond. Het is een prachtig dier voor een baasje met veel geduld. Een kordate baas met veel ervaring, met een onderdanig teefje erbij, gaat hier heel veel plezier aan beleven”, meent Patricia. “Ik heb hem meegenomen naar een hondenlosloopzone in Provinciedomein in Kessel-Lo en hij bloeide helemaal open. Als ik zelf geen drie katjes had, had ik hem al lang meegenomen. Spike is geweldig”, klinkt het bij Patricia.

Lieve Krak

Ook de reu Krak zit sinds enkele maanden in De Zorghoeve. “Krak is een slechtziende kruising tussen schepen en herder van tien jaar oud. Daarmee is hij de nestor in het gezelschap. Hij heeft zijn naam niet gestolen, want hij wordt al wat ouder”, zegt Stroobants. “Maar Krak is echt heel lief en verdient een goed baasje.”

Varkens

Niet alleen bepaalde honden geraken moeilijk weg. “Ook de varkens Bacon en Dikkie zitten al zo’n vijf jaar in De Zorghoeve. Zij hebben de verhuis van Tildonk naar Leefdaal nog meegemaakt in 2017. En dat is jammer voor die dieren. Zij hebben recht op meer”, meent Stroobants. Met Werelddierendag voor de deur hopen deze (en nog vele andere) dieren op een nieuwe thuis. Geïnteresseerden kunnen altijd een kijkje nemen op www.de-zorghoeve.be of bellen op 016/84.53.47. Langskomen kan ook, op het adres Dorpstraat 681 in Leefdaal.