‘Mysterieuze bossen’ komen naar Korbeek-Dijle ADPW

14 november 2019

Op het domein van The Shelter in Korbeek-Dijle is het zaterdag van 16 tot 21 uur tijd voor de ‘mysterieuze bossen’. Tijdens spektakelwandelingen kan je de verhalen van de Vikings ontdekken. “Of vaar de Dijle af met een Vikingkano langs het duistere traject van de Vikingafvaart. Verover het schip van Ragnar de veroveraar als vliegende Viking, geniet van een heerlijk Vikingbier en laat u verbazen door de randanimatie en de spektakels”, zo kondigt de organisatie het gebeuren aan. Zowel voor de 4 afvaarten van de Dijle (10 euro) als voor de 5 vertelwandelingen (4 euro) zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Parkeren kan aan het gemeentelijk atletiekpark aan de Blokkenstraat. Het is verboden te parkeren op de Stationsstraat. De heraanleg van de voetpaden in de Korbeekse Kerkstraat tussen de Stationsstraat en de Nijvelsebaan zorgt ook voor de nodige verkeershinder zorgt. Hier is enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien.