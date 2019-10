‘Mysterieuze bossen’ beloven heus avondspektakel ADPW

03 oktober 2019

13u12 1

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde, samen met de gemeenten Bertem, Bierbeek, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg, Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren, in oktober en november activiteiten over ‘Mysterieuze Bossen’. In deze gemeenten vinden acht magisch mysterieuze avondspektakels, de Dag van het Zoniënwoud en andere bosactiviteiten plaats. ‘Mysterieuze Bossen’ richt zich hoofdzakelijk op families met kinderen tot 14 jaar om een tegengewicht te bieden aan de niet zo streekeigen activiteiten voor Halloween. Ze moet ook nieuwe fans maken voor natuur- en erfgoedpracht die de Vlaams-Brabantse bossen te bieden hebben.

“We willen met de campagne ‘Mysterieuze Bossen’ ook in de herfst toeristen naar de Groene Gordel toeleiden”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. “Toerisme is niet enkel een lente- of zomergegeven. Via onze innovatieve campagnes spreiden we de toeristische activiteiten over het hele jaar. Deze seizoenspreiding geeft ook impulsen aan de lokale economie.”

Tijdens ‘Mysterieuze Bossen’ worden er acht magische spektakels georganiseerd. Elk spektakel is (na inschrijving) voor het brede publiek toegankelijk en telkens vertrekt er een mysterieuze wandeling vanuit een unieke locatie. “Het is een spektakelwandeling waarbij de mooiste boselementen en de verhalen uit het bos tot leven komen en alle zintuigen prikkelen. Er is professionele uitlichting van boselementen, mysterie door een mistige sfeer, bosgeuren die extreem goed opsnuifbaar zijn, bosgeluiden die versterkt worden, magische gekleurde bellen die de kinderen in een droomwereld doen belanden. Elk spektakel wordt voorbereid door lokale gidsen en langs het parcours verschijnen onverwachte acts”, aldus Swinnen.

De data voor de spektakelwandelingen bij zonsondergang zijn de volgende:

zaterdag 12 oktober: Bosuilen in ’t echt in Overijse

zaterdag 12 oktober: Het magisch licht-avond-uur in Bierbeek

zaterdag 19 oktober: Into the woods in Hoeilaart

zaterdag 26 oktober: Mysterieuze Reuzentocht in Tervuren

zaterdag 9 november: Lichtfeest in het bos in Oud-Heverlee

zaterdag 16 november: Mysteries van de Vikings in Bertem

zaterdag 23 november: Mysterieuze wandeling in Huldenberg

zaterdag 30 november: Verborgen helden van het Silsombos in Kortenberg