#Hallovanhier: Het leven in woonzorgcentrum Sint-Bernardus in Bertem Joris Smets

09 april 2020

11u21 1 Bertem Foto’s uit je jeugdjaren posten, zo lang mogelijk jongleren met een bal of elkaar uitdagen om iets creatiefs te doen: sociale media staan sinds de uitbraak van het coronavirus vol met challenges. En dus springen ze ook in woonzorgcentrum Sint-Bernardus in Bertem op de kar. Skypen met de familie, puzzelen, van de zon genieten en bowlen, ... In een filmpje tonen de bewoners het leven zoals het is in tijden van corona in het woonzorgcentrum.

In het woonzorgcentrum Sint-Bernardus in Bertem hebben twee bewoners positief getest op het coronavirus. Zij zitten in quarantaine en stellen het goed. Het leven in het woonzorgcentrum gaat verder en de bewoners tonen wat ze daar het liefst doen. Bekijk hieronder het geweldig filmpje van het leven zoals het is in tijden van corona in woonzorgcentrum Sint-Bernardus!



