Zware bomen komen op rijweg terecht in Berlare Koen Baten

09 februari 2020

22u23 0 Berlare In de Gaver in Berlare zijn deze avond rond 22.00 uur twee zware bomen omgewaaid door de stormwind. De bomen kwamen op de weg terecht waardoor de rijbaan volledig versperd is.

De stormwind Ciara maakte ook schade in Berlare. Op verschillende plaatsen in de gemeente kwamen er meldingen van stormschade. Op het Sint-Annaplein in Berlare viel een muur naar beneden, gelukkig weg van de straatkant.

Op de Gaver in Berlare vielen deze avond twee bomen omver. Deze kwamen over de hele rijbaan terecht. Gelukkig raakte er niemand gewond.