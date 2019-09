Zomervakantie nog maar net afgelopen, maar Ria en Freddy nu al bezig met kerstversiering Tegen 30 november hangen er 100.000 lampjes aan hun woning. Koen Baten

19 september 2019

17u54 14 Berlare Het zomerseizoen is nog niet helemaal afgelopen, maar Ria Jacobs en Freddy Garré zijn intussen al twee seizoenen verder en denken al aan de kerstperiode. Het koppel uit de Pastoor Pennenstraat versiert al jarenlang hun woning met 100.000 lampjes en heeft daar enkele maanden voor nodig om deze allemaal op te hangen. “Nu al hangen er 25.000 lampjes omhoog en zijn de ramen al geschilderd", aldus Ria en Freddy.

Al 25 jaar lang hangen Ria en Freddy hun woning vol met kerstverlichting. Samen met 15 vrijwilligers versieren ze hun woning om tegen 30 november een lichtgevende opening te houden voor Berlare en ver daarbuiten. Het kersthuisje is enorm populair en ontvangt elk jaar duizenden bezoekers. Zelf zanger Christoff is al langsgeweest in het populaire huis. “We moeten elk jaar vroeger en vroeger beginnen om alles af te krijgen. Soms denk ik dat het beter is om te stoppen, maar we kunnen het gewoon niet laten", zegt Freddy.

Dit jaar heeft het koppel enkele aanpassingen gedaan voor hun huis mooi te kunnen verlichten. “We werken met veel meer clusters rond de ramen die nog meer licht geven. Je kan er als het ware je krant mee lezen", lacht Freddy. Het koppel is bijzonder trots op hun huis maar heeft nog heel wat werk voor de boeg. “Nog minstens 75.000 lampjes moeten omhoog gehangen worden tegen de opening op 30 november", aldus het koppel.

Dit jaar bestaat het kersthuisje 25 jaar, en dat willen ze ook niet ongemerkt laten voorbij gaan. Voor hun woning hebben ze een speciaal plakkaat gemaakt voor hun 25-jarig bestaan. “Ook hier zijn duizend lichtjes in verwerkt. Sinds het voorjaar heb ik hier aan gewerkt om dit te kunnen plaatsen voor de deur", klinkt het. Een week voor de officiële opening houdt het koppel ook een schlagerfeest in de festivalhal in Berlare. “De tickets vliegen de deur uit maar er zijn er nog steeds beschikbaar", zegt Ria. Ook Christoff en Lindsay komen naar het festival. “Wij zijn grote fan van hen al die jaren. Ze zijn hier ook al op bezoek geweest en mochten echt niet ontbreken", klinkt het. “Meer dan een jaar lang hebben we geprobeerd om ze te boeken en nu is het eindelijk gelukt.”

Het schlagerfestival zal op en top in orde zijn en er zal ook vuurwerk voorzien zijn. “Een week nadien gaat ons kersthuis open, en ook daar willen we alle bezoekers dan verrassen voor onze verjaardag”, klinkt het. “Wat we net gaan doen willen we nog niet prijsgeven, maar we beloven een mooie verrassing", zegt Ria. Wie het kersthuisje wil bezoeken kan terecht in de Pastoor Pennestraat in Overmere.