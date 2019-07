Zomerse temperaturen zorgen voor succesvolle Donkse donderdag Koen Baten

11 juli 2019

21u54 0

Op het Donkmeer in Berlare ging deze avond de tweede Donkse donderdag door van de zomervakantie. De start van de activiteiten op donderdagavond werden vorige week afgetrapt door de fanfare van Uitbergen en zorgde meteen voor een massa volk. Ook vanavond kwam er heel wat volk afgezakt naar het Donkmeer om te genieten van een gezellige avond.

Deze avond was het de beurt aan Get-Insane. De groep haalde in de vorige editie nog de finale van Belgiums’ Got Talent en brengen heel wat zotte stunts met de BMX, biketrial en freerunning. Met hun stunts konden ze rekenen op heel wat applaus en enthousiasme. De Donkse donderdagen gaan nog heel de zomer door en zorgen elke week voor een andere activiteit en een bloeiende gemeente.