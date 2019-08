Zaalvoetbalclub organiseert tal van activiteiten tijdens Overmeerse Smouterie Koen Baten

16 augustus 2019

11u43 0 Berlare Dit weekend staat in Overmere de jaarlijkse Smouterie op het programma. De kermis zorgt voor heel wat activiteiten en ook zaalvoetbalclub La Doce Overmere zorgt voor heel wat activiteiten. Zo organiseren ze onder meer een ‘koetje kak’ wedstrijd.

De koe wordt op de wei gelaten. “Iedereen heeft daarna de kans om een lotje te kopen om te raden waar de koe haar behoefte zal doen op de weide, die verdeeld is in verschillende delen", aldus voorzitter Steven D’haese. De club neemt de fakkel over van MVC Den Boerenkrijg.

Naast de wedstrijd is er ook nog een pop-up bar aan de tuin van het gemeentehuis waar je kan genieten van een verfrissend drankje. Tussendoor kunnen de jonge aanwezigen ook tussen 18.00 uur en 21.00 uur deelnemen aan de Smouter-Kabouterwedstrijd. Een animatie en spelletjesparcours verspreid over het Boerenkrijgpark. Om 21.00 uur is er een trekking en kan je een kinderfiets winnen. Er zullen ook pakketten met eten verloot worden.