Yasmine (27) combineert kleding en nagelstyliste in gloednieuwe zaak Koen Baten

31 mei 2019

14u47 12 Berlare Yasmine Rasschaert (27) heeft zich sinds kort gevestigd in Overmere met een gloednieuwe zaak. Nails & Fashion by Yesmani bevindt zich in de Kerkstraat in Overmere, en is een kledingwinkel waar je ook je nagels onder handen kan laten nemen. “Ik heb mijn twee passies in één zaak kunnen onderbrengen en zorg voor de perfecte combinatie”, aldus Yasmine.

Vier jaar geleden startte de vrouw, die afkomstig is uit Wichelen, met een opleiding voor nagelverzorging en het plaatsen van gelnagels. Tijdens haar opleiding kon ze oefenen op vriendinnen en kreeg ze de smaak helemaal te pakken. “Het groeide ook al snel uit, dan kwam er een vriendin van een vriendin en steeds meer mensen namen contact op met mij”, vertelt Yasmine. “Omdat ik het zo graag deed, richtte ik mijn eigen zaak op in een kleine ruimte in Wichelen.”

De 27-jarige is dus nu verhuist naar Berlare, en heeft meteen ook haar tweede passie gecombineerd. “Ik ben zot van mode en kledij. Dus besliste ik om de twee te combineren. Ik kwam in contact met een zaak in Parijs en ben naar daar gereden voor een eerste collectie die heel goed mee viel”, klinkt het. “Ik wou niet focussen op één punt en ook niet de standaard nagelstyliste zijn. Ik ben heel blij dat ik dit kan doen. Ik heb er hard voor gewerkt”, klinkt het.

Binnenkort lanceert Yasmine ook een webshop. “Deze moet binnen aan maand operationeel zijn. Ik heb heel veel zin om hier aan de slag te gaan en hoop dat ik heel wat inwoners van Berlare over de vloer mag krijgen”, besluit Yasmine. Wie binnenkort wil surfen naar haar webshop kan dit doen op www.yesmani.be