Woonzorgcentrum voorziet Skype en Facebook om contact met familie te kunnen onderhouden Koen Baten

16 maart 2020

12u53 0 Berlare Het woonzorgcentrum Ter Meere gaat voor de bewoners Skype- of Facebookaccounts aanmaken om zo te kunnen videobellen met het thuisfront. De verzorgers die aanwezig zijn, voorzien ook extra activiteiten om de bewoners niet te laten vereenzamen. “Voorlopig verloopt alles zonder problemen, maar we zijn nog maar sinds enkele dagen volledig afgesloten”, zegt directeur Freddy Schollaert.

De verzorgers in het centrum doen er alles aan om de bewoners zich zo goed mogelijk te laten voelen. Sinds het rusthuis vorige week werd afgesloten, is er geen contact meer mogelijk met de bewoners, maar daar zal nu verandering in komen. “We gaan Skype- of Facebookaccounts voor iedereen voorzien, zodat er toch nog kan gebeld worden met het thuisfront”, klinkt het. “Ook willen we een schrijfactie op poten zetten voor postkaartjes en brieven naar onze bewoners, om hen een hart onder de riem te steken.”

De verzorgers zorgen ook voor extra activiteiten, om ‘dode momenten’ zo veel mogelijk te vermijden. “Vooral in het weekend is dit nodig. Sommige bewoners keken graag naar de koers of naar televisie, maar aangezien dit allemaal afgeschaft is, moeten we op zoek naar alternatieven”, klinkt het. “We willen iedereen een aangename periode geven, maar we beseffen dat het de komende weken nog moeilijk zal worden.”