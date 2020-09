Woonzorgcentrum Ter Meere telt opnieuw 11 nieuwe besmettingen Koen Baten

30 september 2020

18u39 2 Berlare De situatie in het woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere is nog steeds niet van de baan. Alle bewoners en personeelsleden werden opnieuw getest en kregen weer een zware klap te verwerken. Acht nieuwe bewoners en drie medewerkers hebben positief getest op Covid-19. Dit brengt het totaal aantal besmettingen op 42.

Alle betrokken bewoners werden meteen overgebracht naar de Covidunit die werd opgericht in het woonzorgcentrum. Ook de familie is op de hoogte gesteld. Volgende week zal er een nieuwe testing komen in het woonzorgcentrum.

De balans voor Ter Meere is ondertussen bijzonder zwaar. Vier bewoners zijn al bezweken aan het virus. Nog 26 andere bewoners vechten op dit moment tegen het virus. In afwachting van de besmettingsgraad blijft het woonzorgcentrum dicht voor alle bezoekers.