Woonzorgcentrum Ter Meere laat geen bezoek toe om besmetting te vermijden: “Vinden situatie nog te fragiel om versoepeling door te voeren” Koen Baten

16 april 2020

Het woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere zal familie van bewoners nog niet toelaten om op bezoek te komen in het rusthuis. Dat laten ze weten in een mededeling. "Op dit moment vinden wij dat de situatie in de woonzorgcentra nog te fragiel is om een versoepeling door te voeren", klinkt het.

De veiligheidsraad heeft woensdag aangekondigd dat bewoners van woonzorgcentra bezoek mogen krijgen van één vast familielid, die twee weken niet ziek is geweest. Maar woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere, waar tot nu toe nog geen enkele besmetting is vastgesteld, gaat alvast niet in op deze mogelijkheid. Het woonzorgcentrum blijft gesloten voor alle bezoek. “We hebben alle begrip voor het welzijn van onze bewoners en ook voor de behoefte van familie, mantelzorgers, vrijwilligers,... om met hun bewoner in contact te blijven. Al onze medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in”, klinkt het bij wzc Ter Meere.

“Maar de veiligheid van onze bewoners en medewerkers staat voorop in deze crisis. De maatregel is nog niet van toepassing en wij zullen dus ook geen bezoek toelaten.” Bij een eventuele versoepeling van de huidige maatregelen wil het woonzorgcentrum wel bekijken hoe bezoek toegelaten kan worden, maar op dit moment is het risico nog te groot.

“Wij blijven met ons ‘OUTBREAK’-managementteam wel verder zoeken naar eventuele veilige alternatieven om bijkomende contactmogelijkheden te organiseren. Vandaag verwijzen we graag nog even naar de huidige mogelijkheden, zoals videobellen, raam- of tuincontacten, telefonisch contact en onze schrijfacties”, aldus het rusthuis.