Woning onbewoonbaar na zware brand achteraan: brandweer kan drie katten redden uit woning Koen Baten

17 september 2020

12u21 0 Overmere In de Kruisstraat in Overmere is er deze ochtend een brand ontstaan in de badkamer achteraan een woning. De brand ontstond vermoedelijk na een defect aan de boiler en zorgde voor heel wat rookontwikkeling. “De woning is tijdelijk onbewoonbaar omdat ook de rest van het pand heel veel rook en waterschade heeft opgelopen", aldus Luc De Block.

De brand werd opgemerkt omstreeks 10.00 uur deze ochtend. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd en de korpsen van Berlare, Zele, Lokeren en Wichelen kwamen ter plaatse. “Bij aankomst kwam de rook al naar buiten vooraan de woning terwijl de brand achteraan ontstaan is", zegt De Block. “We zijn er wel in geslaagd de brand snel te blussen, maar de hele achterbouw is wel volledig vernield", klinkt het.

In de woning waren ook vier katten aanwezig. “We hebben er drie uit de woning kunnen redden, waarvan er eentje slecht aan toe was en ter plaatse zuurstof moest krijgen", klinkt het. “Over de vierde kat hebben we nog geen nieuws, mogelijk is deze gaan lopen of heeft ze de brand niet overleefd." De brandweer moest nog een hele tijd nablussen onder het dak aan de achterbouw om zeker te zijn dat het vuur volledig gedoofd was.

De bewoonster zelf was aanwezig op het moment van de brand maar kon haar woning nog tijdelijk verlaten. Zij was in shock en had lichte rook ingeademd en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De bewoners zullen opgevangen worden door familie de komende periode.

De Kruisstraat was omwille van de brand een tijdlang afgesloten voor het verkeer.