Witte lakens zorgen voor hart onder de riem voor hulpverleners Koen Baten

20 maart 2020

12u30 6 Berlare Klokslag 12 uur deze middag waren er in het straatbeeld heel wat witte lakens te zien. Deze werden massaal buiten gehangen door de inwoners om de verplegers en de hulpverlening te bedanken.

Over het hele grondgebied in Berlare sierden heer wat gevels deze ochtend met een wit laken dat naar buiten hing. Hier en daar waren er ook boodschappen te lezen om iedereen te bedanken die zich op dit moment inzet om het coronavirus in te dijken en te bestrijden.

