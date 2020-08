Wie wordt coolste speelstraat van 2020? Koen Baten

13 augustus 2020

17u06 0 Berlare Vorig jaar werd de Bollewerkstraat in Berlare bekroond als ‘coolste speelstraat’ van het jaar 2019. Dit jaar zijn er opnieuw twaalf speelstraten deze zomer die kans maken op deze titel. De titel wordt uitgereikt aan het einde van de zomervakantie.

De kinderen kunnen in de speelstraten ravotten, dansen, lachen en krijttekeningen maken. Alles gebeurd dit jaar met extra respect en veiligheid voor de gezondheid. “Voor volwassenen en kinderen ouder dan twaalf jaar die in de speelstraat rondlopen geldt uiteraard dat ze de nodige afstand moeten bewaren en in hun bubbel blijven”, zegt An Van Driessche. “Kinderen jonger dan twaalf mogen naar hartenlust spelen in de straten", klinkt het.

Lins en Tess zijn twee jonge inwoners van de ‘Coolste speelstraat van 2019’, de Bollewerkstraat. “Wij hebben de straat helemaal voor ons en kunnen de hele dag buitenspelen zonder ons te vervelen", klinkt het. “En we hebben natuurlijk ook de allerbeste buren.” Ook mama Elyne Roels heeft niets dan lof over de speelstraatweken. “Dat onze kinderen met hun vriendjes uit de buurt op straat kunnen spelen tijdens coronatijden is fantastisch.”

In een speelstraat wordt een deel van de openbare weg tijdelijk en op bepaalde uren afgesloten voor verkeer. “De hele breedte van de openbare weg is dan voorbehouden voor spelende kinderen”, aldus schepen van jeugd An Van Driessche.