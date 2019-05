Wie schrijft Thor nog een kaartje voor zijn eerste communie?: “Teller staat momenteel op 400, maar meer is altijd welkom” Drie jaar geleden riep moeder Nancy De Boever op om zoveel mogelijk verjaardagskaartjes te sturen, Thor mocht er toen 10.000 opendoen Koen Baten

22 mei 2019

18u59 5 Berlare Thor Braeckman (7) uit Overmere werd geboren met een hersenafwijking waardoor hij verstandelijk een achterstand heeft opgelopen. Drie jaar geleden riep mama Nancy De Boever op om kaartjes te schrijven naar hem voor zijn verjaardag omdat hij daar rustig van werd. Ze ontvingen toen maar liefst 10.000 kaartjes in de brievenbus. Zaterdag doet Thor zijn eerste communie en hoopt het gezin opnieuw heel wat kaartjes te mogen ontvangen. “De teller staat intussen op 400 kaartjes, maar meer is nog altijd welkom”, zegt Nancy.

Op 20 april plaatste Nancy opnieuw een oproep in de ‘Dialoog’-pagina van onze krant. Thor doet zaterdag zijn communie, en de mama had graag opnieuw gehad dat er heel wat kaartjes buiten opgesteld konden worden. “Op deze manier kunnen we Thor ook mee naar buiten brengen zodat hij kan genieten van zijn communie. Anders blijft hij vooral binnen, en met deze kaartjes kan hij zelf ook genieten van zijn feest”, aldus mama Nancy.

Grote fan van Bumba

De teller staat intussen op iets meer dan 400 kaartjes, maar vermoedelijk zijn er nog meer onderweg. “Vanmiddag stopte hier nog een man die een kaartje kwam leveren vanuit Amsterdam”, klinkt het. “Elke ochtend staan we te wachten op de postbode om te zien hoeveel kaartjes er in de bus komen. Soms kunnen ze er zelf allemaal niet in of krijgen we de brievenbus niet meer open”, lacht Nancy.

Ook woensdag kreeg het gezin meer dan 80 kaartjes toe, die nog geopend moeten worden door Thor. “Als hij thuiskomt, is dit het eerste wat hij doet. Hij is dol op de kaartjes openen en hij wordt er gewoon rustig van. Hij is grote fan van Bumba, en daar hebben we ook al de meeste kaartjes van.” Nancy is erg verbaasd hoeveel kaartjes ze telkens mogen ontvangen. “Het is echt hartverwarmend en het raakt ons enorm. Voor ons is het heel veel waard dat we deze kaartjes mogen ontvangen en het geeft bijzonder veel steun. Ook Thor heeft er zeker plezier aan en krijgt er maar niet genoeg van.”

Vrienden aan overgehouden

Thor is dol op de kaartjes, en hij kan er maar niet afblijven. Het liefst van al mogen ze ook nog muziek spelen. Ook schlagerzanger Christoff heeft al contact gehad met de kleine Thor. “Het gaat zelfs zover dat we aan de brieven al echte vrienden hebben overgehouden, die we ook regelmatig zien en horen”, vertelt de mama. “Ik antwoord ook op sommige kaartjes, niet allemaal, want dat is onbegonnen werk, maar ik wil op deze manier iedereen bedanken voor wat ze doen.”

Elke maand haal ik een andere doos naar beneden zodat Thor de kaartjes nog eens kan bekijken. Hij blijft telkens heel enthousiast, en dat is mooi om te zien. We kunnen hem geen beter ‘speelgoed’ geven Nancy De Boever

Alle 10.000 kaartjes die Thor al gekregen heeft voor zijn verjaardag, worden bewaard op zolder in plastieken boxen. “Elke maand haal ik een andere doos naar beneden zodat Thor ze nog eens kan bekijken. Hij blijft telkens heel enthousiast, en dat is mooi om te zien. We kunnen hem geen beter ‘speelgoed’ geven”, zegt Nancy.

Wie nog een kaartje wil schrijven naar Thor, kan dit doen naar Mosseveldstraat 28, 9290 Overmere. Wie meer info wil kan ook de Facebookgroep ‘Benefiet Thor’ volgen.