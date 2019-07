Waterkwaliteit op Nieuwdonk weer goed Koen Baten

08 juli 2019

10u51 3

De waterkwaliteit aan de Nieuwdonk in Overmere is opnieuw goedgekeurd. Hierdoor is het opnieuw toegelaten dat iedereen opnieuw het water in kan. Vorige week werd er bij een staal op 1 juli ontdekt dat er een bacterie in het water zit die maag- en darmklachten kan veroorzaken. Hierdoor was het niet toegelaten voor kinderen jongeren dan tien, ouderen boven de 60 en personen met een zwakkere weerstand om in het water te gaan zwemmen.

Bij een nieuw staal dat nu genomen werd, is de bacterie niet meer aangetroffen waardoor ook het gevaar geweken is en iedereen opnieuw mag zwemmen.