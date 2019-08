Waterfeesten opnieuw groot succes: duizenden bezoekers zakken af naar Berlare Koen Baten

04 augustus 2019

18u16 0 Berlare Het was vandaag koppen lopen tijdens de traditionele Waterfeesten. Duizenden bezoekers trokken naar Berlare om er te genieten van tal van activiteiten. Jong en oud kon er zich naar hartenlust uitleven met een stralende zon boven hun hoofd. Ook van blauwalgen op het Donkmeer was amper nog iets te merken, waardoor alle wateractiviteiten gewoon door konden gaan.

De blauwalgen waren het enige aspect die een klein beetje roet in het eten konden gooien in de organisatie van de jaarlijkse Waterfeesten, maar kijk: dit weekend was er nog amper iets van te merken. De triatlon en de kwarttriatlon op zaterdag konden gewoon doorgaan mits een klein aangepast zwemparcours, en ook de activiteiten van zondag vonden zonder problemen plaats op het water.

De Waterfeesten werden rond 11.30 uur traditioneel geopend met de jaarlijkse stoet doorheen de straten. Daarna kon het feest pas echt beginnen. Aan het vernieuwde toeristisch infopunt was er een groot kinderdorp gemaakt waar er naar hartenlust kon gesprongen worden op springkastelen.

Nieuw dit jaar: een springkasteel dat voor een deel onder water ging, een welgekomen afkoeling bij temperaturen tot 28 graden. Achter het toeristisch infopunt beleefden de kleinsten hun eerste ervaring op de surfplank. Dit ging met vallen en opstaan, al hoorden we er enkel enthousiaste geluiden. “Het kinderdorp is een superleuk initiatief, hopelijk organiseren ze nog vele jaren toffe activiteiten”, klinkt het bij de kinderen.

Verderop in het centrum waren ook tal van activiteiten te beleven. Nieuw dit jaar was Bar Local, die met lokale streekproducten vanuit Berlare een omgeving creëren om te relaxen en te genieten van een verfrissende drank. Achter café Poseidon was een grote beachbar geïnstalleerd.

Elk jaar opnieuw lokken de waterfeesten heel wat bewoners en toeristen. Ook dit jaar was dat zeker niet anders. Op straat was het koppen lopen vanaf 14.00 uur. “Normaal gezien komt het volk pas later op de avond, maar nu was het de hele namiddag gezellig druk in de straten”, zegt Isabel Six, een van de organisatoren. “Het is een superdag voor de Waterfeesten met het perfecte weer, dus kunnen wij alleen maar tevreden zijn”, klinkt het.

Ook de bezoekers zijn heel enthousiast. “Het is een gezellige namiddag voor ons allemaal. Er zijn leuke optredens, activiteiten voor de kinderen, gezellig door de straten lopen... voor ons de perfecte namiddag ontspanning”, klinkt het bij enkele bezoekers. De feesten worden vanavond traditioneel afgesloten met vuurwerk op het water.