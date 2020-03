VZW uit Berlare dreigt over kop te gaan door coronacrisis: “Angst wat de toekomst brengt is groot.” Koen Baten

16u01 5 Berlare De VZW Hap uit Berlare, een voedselbank voor dieren, dreigt door de coronacrisis alles te verliezen wat ze op twee jaar tijd hebben opgebouwd. Een VZW heeft namelijk op dit moment geen enkel recht op financiële steun, maar ze mogen wel niet open gaan en online komen er amper bestellingen binnen. “Als deze situatie nog lang duurt, dan ben ik alles kwijt wat ik heb opgestart", zegt Nicole Vercruyssen.

De VZW werd twee jaar geleden opgericht en heeft op dit moment zijn vestiging in de Burgemeester De Lausnaystraat in Berlare. Sinds de maatregelen door de coronacrisis is de zaak van Nicole dicht en heeft haar VZW geen inkomsten meer. Omdat ze geen personeel in dienst heeft, kan de vrouw niet rekenen op het overbruggingsrecht of andere financiële steun, waardoor haar VZW hoe dan ook in moeilijkheden komt. “We hebben hier een fantastische zaak opgericht, ze komen van ver naar hier om materiaal aan te kopen en voedselpakketten te halen voor de dieren, maar dit valt nu natuurlijk allemaal stil door het coronavirus", zegt Nicole.

De schrik dat het fout gaat aflopen en dat ze alles gaat verliezen en moeten opdoeken is groot. “De VZW staat ook volledig op mijn naam. Als deze failliet draait ben ik niet alleen de vzw kwijt, maar ook mijn woning en alles wat er in staat", zegt de vrouw. “De leningen lopen intussen verder en de betalingen laten ook niet op zich wachten", klinkt het.

Voor Nicole zijn het zeer onzekere tijden en kan ze niet te ver in de toekomst kijken. “Ik kan alleen maar de bezoekers van de VZW vragen om aankoopbonnen te schenken van mijn zaak, zodat ze hier terecht kunnen wanneer de maatregelen weer opgeheven zijn", klinkt het. “Eventueel kunnen deze bonnen zelf ook gebruikt worden online. Op deze manier kunnen ze een steun zijn voor ons en is er eventueel een mogelijkheid dat we deze crisis gaan overleven", zegt Nicole. “Ik besef natuurlijk ook dat ik niet de enige VZW ben die deze problemen zal ervaren, maar het is misschien wel is nuttig om aan de alarmbel te trekken.”

De vrouw is intussen aan het rondhoren op alle mogelijke manieren om steun te krijgen of eventuele uitstelling van betalingen. “Als ze alles opschuiven kunnen we het beter spreiden en is er de mogelijkheid dat we verder kunnen blijven bestaan. Ik wil zeker geen steen werpen naar de overheid, voor hen zijn het ook onduidelijke tijden, maar ik denk wel dat we hulp nodig hebben, of heel wat goede en leuke initiatieven zullen er binnen enkele maanden niet meer zijn.”