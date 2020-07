Vzw Durme krijgt beheer van 26 hectare grond rond domein Nieuwdonk in handen: “Nog meer werken aan ‘topnatuur’ in onze omgeving” Koen Baten

27 juli 2020

15u01 0 Berlare Natuurvereniging vzw Durme en de Provincie Oost-Vlaanderen hebben vandaag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor het domein aan de Nieuwdonk in Berlare. In totaal zal de vzw een gebied van bijna 30 hectare grond in zijn beheer krijgen. “De bedoeling is om hier een prachtig natuurgebied van te maken”, aldus Geert De Smet van vzw Durme.

Met deze overeenkomst krijgt vzw Durme er een groot stuk grond in eigen beheer bij. Het gaat dan over de gebieden van de Broekmeersen, de Heykensplas ten westen van het recreatiedomein en de Hemelse Rij in het zuidoosten. “In het verleden was dit eigendom van DDS, op een paar percelen na die van de gemeente zijn en al beheerd werden door ons”, vertelt Geert De Smet. “Vorig jaar werd het domein van 180 hectare eigendom van de provincie, daarvan krijgen wij nu een mooi stukje in handen.”

Het gaat onder meer over een oude turfputplaats, hooilanden en akkers en weilanden. “Wij zijn heel blij met deze samenwerking met de provincie. We willen nog meer werken aan ‘topnatuur’ hier in de omgeving. Met de overeenkomst van dit stuk grond hebben wij met onze vzw het derde grootste natuurgebied in de regio in beheer”, klinkt het. “Het is hier alleen maar een win-winsituatie. Wij hebben de juiste expertise voor dit gebied en de provincie is zeker van goed natuurbehoud.”

Educatieve waarde

Ook Riet Gillis, gedeputeerde van de provincie, is opgelucht met de samenwerking. “Zij zorgen met hun andere projecten al voor een mooi natuurgebied met een heel goede score. We zijn dus zeer blij dat deze samenwerking tot stand kan komen en hebben er alle vertrouwen in dat de grond in goede handen is en goed zal onderhouden worden”, vertelt Gillis. “De Nieuwdonk is een zeer belangrijk domein voor de provincie Oost-Vlaanderen. Met hun expertise wordt het vast nog mooier en beter en dat is heel belangrijk.”

Dit jaar staat vooral het onderhoud van de moerasvegetaties langsheen veenplassen op de planning, met als doel om deze moerasvegetaties optimaal te laten ontwikkelen en niet te laten verbossen. Daarvoor zullen bepaalde zones gemaaid worden en zullen kiemplanten van wilg uit de rietvegetaties verwijderd worden.

Naast het onderhoud en beheer van de natuur heeft vzw Durme ook nog een andere troef. “Het educatieve aspect speelde zeker ook een rol. We hebben heel wat gidsen waarmee we goed samenwerken en die hier ook in de omgeving kunnen gidsen en de inwoners en toeristen kennis laten maken met deze prachtige omgeving en de geschiedenis ervan”, klinkt het bij de vzw.