Vroeger en nu: Lake View aan Donkmeer prominent in beeld Koen Baten

14 mei 2020

12u04 2

Berlare Alles verandert, ook Berlare. Hoe zag de gemeente er vroeger uit? In de reeks 'vroeger en nu' vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag blikken we terug op het Donkmeer.

Rustige huizen en cafés langs het Donkmeer. Dat was het straatbeeld dat er vroeger te zien was. Het straatbeeld vandaag staat er een gebouw prominent in beeld. Lake View siert nu al enkele jaren het Donkmeer en geeft de bewoners daar een kijk op één van de grootste meren in Vlaanderen.