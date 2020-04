Vroeger en nu: Donkmeer haast onherkenbaar Koen Baten

20 april 2020

Berlare Alles verandert, ook Berlare. Hoe zag de gemeente er vroeger uit? In de reeks "vroeger en nu" vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we voor de eerste keer in op de gemeente en gaan we meteen naar het Donkmeer.

Het water is er uiteraard altijd geweest aan het Donkmeer. Ook de bootjes waren toen al aanwezig, maar huizene stonden er amper. Er stond een villa die bekend is bij het publiek van vroeger. Door de jaren heen verschenen er heel wat horecazaken uit de grond en kan je er bijna overal terecht om paling te gaan eten gevangen uit het meer. Tijdens de zomermaanden kan je nu met een bootje varen op het Donkmeer aan de aanlegsteigers. Ook het casino langs de Donk is bekend. Wagens waren er helemaal niet te zien vroeger. De Donklaan is nu de toeristische trekpleister van de gemeente.