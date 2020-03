Vrijwilligers krijgen bedankingsbrief voor inzet Koen Baten

01 maart 2020

12u22 1 Berlare Gisteren is de week van de vrijwilliger gestart in België. Deze loopt nog door tot 8 maart. In Berlare zal men deze week bedankingsbrieven rondsturen naar de vrijwilligers, om hen te bedanken voor de inzet die ze al die jaren al doen. “Dankzij hun inzet kunnen wij verder bouwen aan een toekomst”, zegt schepen Gunther Cooreman.

Alle Groot Berlaarse verenigingen zullen deze week zo een brief ontvangen van de Open VLD afdeling van Berlare. De partij heeft een schrijfactie georganiseerd om hen te bedanken voor hun inzet. “De brieven zullen zelf bedeeld worden door onze bestuursleden. De essentie van de brief is dat we dankzij de vrijwilligers en hun belangeloze inzet aan een betere toekomst kunnen werken voor iedere medemens", klinkt het.

“De verenigingen en vrijwilligers zorgen voor een sociale cohesie in onze gemeente en zorgt zo voor een hechte gemeenschap en dat willen we toch even in bloemetjes zetten", klinkt het. Naast de brief om hen te bedanken worden er ook balpennen bezorgd met een duim er aan vastgehecht.