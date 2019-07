Vrienden en familie organiseren gigantische benefiet voor Vintage Car Shop Dit weekend eetfestijn en fuif. Ook op zondag groot evenement ten voordele van garage die volledig vernield werd. Koen Baten

10u40 0 Berlare Een tiental vrienden en familieleden van Wesley en zijn gezin organiseren dit weekend een grote benefiet om het koppel financieel een hart onder de riem te steken. Op 31 mei ging de zaak volledig in vlammen op nadat er achteraan in de zaak vuur was ontstaan door een onkruidbrander. Het koppel zelf was niet aanwezig op het moment van de brand. “Wesley en zijn gezin zijn hele goede vrienden van mij, we konden hen niet in de kou laten staan", zegt Kurt Baes, een van de vele initiatiefnemers.

Het vuur ontstond rond 18.45 uur die avond. Meteen was er een gigantische rookwolk en was het duidelijk dat de schade groot zou zijn. De hele garage werd volledig vernield. Met behulp van enkele vrienden konden er nog een paar oldtimers gered worden, maar niet te min was de schade bijzonder groot. Meteen al die avond ontstonden er heel wat acties om het gezin te helpen. Maar Kurt Baes en Paul De Plus gingen nog een stapje verder en besloten om een benefiet op te zetten voor het koppel. Hierbij krijgen ze de hulp van nog acht andere personen, allemaal goede vrienden van het koppel, en enkele leden van zijn familie. De benefiet gaat door in de festivalhal, die de gemeente gratis heeft aangeboden.

Op zaterdag organiseren ze een eetfestijn, dat ondertussen al volledig vol zit. “Buiten onze stoutste verwachtingen om zal er maar liefst 700 man aanwezig zijn, we hebben zelf al personen moeten weigeren omdat het anders te veel was", zegt Kurt. “Diezelfde avond is er ook nog een fuif, met gratis inkom, hiervoor is er zeker nog heel wat volk welkom”, klinkt het.

Ook op zondag gaat de benefiet nog verder. Cobblestone Customs organiseert dan van ‘s ochtends vroeg een activiteit met oldtimer wagens ouder dan 1980, heel wat optredens, eetkraampjes enzovoort. “Er zal ‘s avonds ook een oldtimer verloot worden. Iedereen die aanwezig is kan een lotje kopen van 50 euro om de wagen te winnen, daarna zullen er vier vragen gesteld worden om de winnaar te bepalen", klinkt het. “Er wordt ook een prijs van 500 euro uitgereikt voor de mooiste wagen die aanwezig is op die zondag.

Het evenement van de oldtimers ging eerst gescheiden door gaan en behoorde niet tot de benefiet, maar na verschillende gesprekken werd alles samen gevoegd en beslist om het ten voordele te doen van Vintage Car Shop. Ook hier wordt al heel wat volk verwacht. Op facebook staan er duizenden personen die interesse hebben om het evenement te bezoeken. “Wij hopen dat we hier ongeveer 2.000 bezoekers kunnen krijgen. De inkom is gratis, maar de drank en het eten gaat integraal naar de benefietactie", aldus Kurt. “Wij zijn allemaal heel goede vrienden van het koppel en hopen hen hierbij gewoon heel veel te helpen", klinkt het.