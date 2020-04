Vrachtwagenbestuurder komt in gracht terecht na uitwijkmanoeuvre Koen Baten

21 april 2020

18u13 0 Berlare Op de Blauwhofdreef in Berlare is in de late namiddag een vrachtwagenbestuurder in de gracht terecht gekomen met zijn tientonner. De chauffeur moest onverwachts uitwijken voor een bestuurder die van zijn oprit kwam en vermoedelijk de vrachtwagen niet gezien heeft.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.00 uur deze avond. Een vrachtwagen reed in de richting van de kerk van Berlare toen een bestuurder zijn oprit verliet en hem de pas afsneed. Om een zware aanrijding te vermijden gooide hij het stuur om waardoor zijn voertuig in de gracht terecht kwam. Het incident werd gefilmd met een dashcam in de vrachtwagen.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. De Blauwhofdreef is afgesloten voor de takelwerken te kunnen uitvoeren.