Voertuigen wijken te ver uit in bocht en raken elkaar in flank Koen Baten

14 juli 2019

12u10 0

Op de Veerstraat in Uitbergen zijn gisterenavond rond 18.30 uur twee voertuigen in aanrijding gekomen met elkaar. De bestuurders reden in tegenovergestelde richting naar elkaar toe, maar gingen in de bocht op de brug van Uitbergen te ver uitwijken waardoor ze elkaar in de flank raakten. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Bij een van de wagens was de spiegel volledig afgereden. Bij het ongeval raakte niemand gewond, er was tijdelijk lichte verkeershinder.