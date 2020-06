Voertuigen botsen frontaal waarna BMW tegen haag terecht komt Koen Baten

17 juni 2020

08u47 0 Uitbergen Op de Veerstraat in Uitbergen gebeurde kort voor middernacht een ongeval tussen twee voertuigen. Een BMW en een Renault kwamen er frontaal in aanrijding in een bocht, vermoedelijk omdat er iemand was uitgeweken van zijn rijbaan. De bestuurster van de BMW raakte gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het ongeval gebeurde rond 23.45 uur. Een Renault reed in de richting van Wichelen en kwam frontaal in aanrijding met een BMW die richting Overmere reed. De klap was bijzonder hevig en de BMW verloor zelf een wiel. Het voertuig botste daarna nog tegen enkele paaltjes en kwam tot stilstand tegen een haag.

Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, maar mogelijks week een van de bestuurders uit in de bocht waardoor ze elkaar raakten. De schade aan beide voertuigen is groot en ze zijn beiden rijp voor de schroothoop. De vrouw van de BMW raakte gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis.

De brandweer van Berlare kwam ter plaatse om de brokstukken op de weg op te ruimen. Een rijstrook was een tijdlang versperd.

Meer over BMW

BMW

Berlare

Overmere

Renault

Uitbergen

Veerstraat

Wichelen