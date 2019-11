Vleesrestaurant Pur Boeuf na anderhalf jaar nieuw in Gault&Millau: “Uitblinken in het simpelste is het moeilijkste” Koen Baten

04 november 2019

19u38 0 Berlare Vleesrestaurant Pur Boeuf is pas anderhalf jaar opnieuw open en pronkt nu met een score van 12 op 20 voor het eerst in de nieuwe Gault&Millau, die maandag bekend werd gemaakt. Chef Jeff Hanselaer maakte er zijn doel van om dit jaar vermeld te worden. Missie geslaagd. Het restaurant focust zich op het bereiden van vlees op verschillende manieren. “Een steak-friet is een bijzonder simpel gerecht, maar net dat maakt het zo moeilijk om er in uit te blinken”, zegt Jeff Hanselaer.

Een fiere kok was Jeff Hanselaer maandag nadat bekend raakte dat Pur Boeuf voor het eerst sinds het ontstaan een vermelding krijgt in de nieuwe Gault&Millau. Al vijf jaar lang baat hij zijn zaak uit op de Donklaan in Berlare. Anderhalf jaar geleden voerde hij een grondige renovatie uit en wou hij zijn zaak meer op de kaart zetten. “Dat eerste jaar lag onze ambitie zeker niet in het behalen van een vermelding in de culinaire gids”, vertelt Hanselaer. “We wilden ons onderscheiden en ons ding doen en de focus lag op het ontwikkelen van ons restaurant."

De kok zelf is afkomstig van een familie die handelt in vleesvee. “Ik combineerde dit eerst nog met het restaurant, maar nu zet ik me volop in voor de zaak. Uiteraard is vlees altijd al mijn passie geweest, en het is geweldig om dit hier te kunnen doen”, klinkt het.

Niet het klassieke restaurant

Het laatste jaar werden heel wat investeringen gedaan en het restaurant kreeg een grondige make-over. “Dit jaar had ik wel onomwonden de ambitie uitgesproken om in de gids te verschijnen. Dat het ook effectief zou gebeuren had ik alleen maar kunnen dromen, maar uiteraard ben ik bijzonder blij met deze score.” Jeff zelf is nog maar dertig jaar, en het restaurant in zijn huidige vorm bestaat nog niet heel erg lang. “Ik ben nog jong en mijn team is nog jong, dus we kunnen zeker nog heel veel aan samen.”

Jeff wil met zijn restaurant niet het klassieke restaurant zijn. “Voor mij mag het allemaal wat los zijn en hoeft het niet te serieus te zijn”, klinkt het. “Ik wil uiteraard wel goede gerechten maken, maar de muziek staat hier iets luider dan in andere zaken, de sfeer is losser en dat vind ik belangrijk in mijn zaak.”

Volgend jaar beter doen

Dat hij na het uitspreken van de ambitie meteen in de lijst zou komen had hij nooit verwacht. “Ik wil duidelijk maken dat ik dit niet alleen gedaan heb. Ik heb een heel team dat mij bijstaat en fantastisch werk levert. Deze bevestiging hebben we nu gekregen en dat maakt me uiteraard zeer gelukkig.”

Voor Jeff hoeft dit niet het einde te zijn. “Uiteraard willen we het volgend jaar beter doen. Dat is het volgende doel. We zijn en blijven ambitieus en het zou geweldig zijn om volgend jaar onze score van 12 op 20 te verbeteren, maar zover zijn we op dit moment nog niet”, besluit Jeff.