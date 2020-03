Vlaggen met ‘Mag het een beetje meer zijn’ moeten lokaal winkelen stimuleren in vier kernen van Berlare Koen Baten

13u20 0 Berlare Sinds enkele dagen sieren in alle vier de kernen van Berlare (Berlare, Overmere, Uitbergen en het Donkmeer) sierlijke vlaggen met opschriften om lokaal winkelen nog meer te stimuleren in de gemeente en deelgemeenten. Alle handelaars ondersteunen de actie en zijn bijzonder enthousiast. Tegen de start van de herfstactie moet er ook een filmpje zijn waarin alle lokale handelaars een rol spelen. “Het is heel belangrijk dat we onze bewoners kunnen motiveren in de eigen gemeente te winkelen", zegt voorzitter van de middenstand Karla De Meyer.

De lokale actie werd deze ochtend met veel trots aangekondigd door alle handelaars en de schepen van lokale economie en middenstand. De bedoeling van de vlaggen in de vier kernen is om de bewoners aan te trekken lokaal te winkelen. “De ondernemers moeten elkaar steunen en samenwerken om het lokaal winkelen promoten", zegt schepen Steven Vandersnickt. “We hebben vier kernen, wat het niet evident maakt om dit te organiseren, maar we zijn er van overtuigd dat we met deze actie iedereen mee zullen krijgen", klinkt het.

Het bestuur is al een hele tijd bezig met deze actie en zal de hele maand maart nog stevig reclame hier rond maken. Voor deze campagne kregen ze ook steun van de provincie. “We hebben een subsidie ontvangen voor deze actie te kunnen lanceren", aldus Vandersnickt. “We promoten het nu extra in maart, maar het is ook zeker de bedoeling om dit in de toekomst verder te blijven promoten, ook via sociale media zullen we een campagne opstarten", klinkt het.

Karla De Meyer van de Gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie en Middenstand (GALEM) is erg opgetogen met deze actie. “De bevlagging in elke kern is zeer belangrijk voor onze lokale economie”, klinkt het. “De lokale ondernemers moeten het ondernemerschap trekken en stimuleren. Alles in onze prachtige gemeente is hier aanwezig om handel te voeren en aan te kopen en dat willen we duidelijk maken met deze campagne."

De bedoeling is om ook in de toekomst nog uit te pakken met heel wat vernieuwing en de campagne extra kracht bij te zetten. Ook op sociale media zal er heel wat reclame gemaakt worden. Er werd ook een filmpje gemaakt die bij de campagne hoort en verspreid zal worden via de sociale media. “We willen het shoppen hier in de gemeente in beeld brengen. Via het filmpje kunnen ook de lokale ervaringen gedeeld worden", klinkt het. “Met het filmpje hebben we ook nog heel wat toekomstplannen. Tegen de start van de herfstactie willen we ook een echte lokale versie klaar hebben waarin de lokale uitbaters zelf een rol spelen en zelf iets zeggen of doen”, klinkt het.

Voor de schepen van middenstand is het heel belangrijk dat elke kern evenveel aandacht krijgt. “Uitbergen mag dan misschien heel klein zijn, maar het heeft ook heel wat te bieden. Wij ondersteunen daarom elke deelgemeente evenveel, en dat is belangrijk”, aldus Vandersnickt.