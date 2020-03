Vlaams gewest gaat verkeerstelling houden na tragisch ongeval op Gentsesteenweg Koen Baten

04 maart 2020

15u57 2 Berlare Het Vlaams gewest gaat op vraag van de gemeente Berlare een verkeerstelling uitvoeren op de Gentsesteenweg ter hoogte van Het Pand. Ze doen dit naar aanleiding van het dodelijke verkeersongeval dat er gebeurde eind januari. Bij het oversteken van de weg werd een 15-jarig meisje aangereden door een wagen.

“Naar aanleiding van het tragische ongeval hebben wij meteen samen gezeten met het Vlaams gewest om te kijken of er mogelijk maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid op de Gentsesteenweg te verhogen”, zegt burgemeester Katja Gabriëls. “Het Vlaams gewest is bereid hier over na te denken, maar voor ze beslissingen nemen, zullen ze binnenkort eerst een verkeerstelling laten uitvoeren”, klinkt het.

Er zouden verschillende maatregelen mogelijk zijn om de veiligheid aan te pakken. “Eén van de voorstellen zou zijn om er plantvakken aan te leggen. Dit is echter de taak van het gewest, wij kunnen alleen maar wat druk uitoefenen en voorstellen doen. Het is afwachten hoe het dossier verder zal verlopen”, aldus Gabriëls.

De gemeente drukte ook nog eens zijn medeleven uit voor de familie van het meisje.