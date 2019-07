Viswedstrijd voor de jeugd aan Donkmeer Koen Baten

23 juli 2019

12u13 4 Berlare Op vrijdag 2 augustus kunnen jonge vissers weer het beste van zichzelf laten zien aan het Donkmeer in Berlare. Vissers van 5 tot 16 jaar zijn er welkom voor de viswedstrijd voor de jeugd. Elke deelnemer krijgt ook een prijs.

De viswedstrijd voor de jeugd is al vele jaren de opener voor de start van de Waterfeesten in Berlare. Met telkens heel wat deelnemers is het ook een groot succes. Ook dit jaar is de organisatie op zoek naar jonge vissers die willen deelnemen. Deelname is gratis en er is een onderverdeling in drie verschillende categorieën. Inschrijven kan tot donderdag 1 augustus bij de Donkwachter in Berlare. De dag zelf kan je vanaf 13 uur je nummer gaan afhalen, om 19.00 uur is er een prijsuitreiking.

Wie wil deelnemen kan mailen naar donkwachter@berlare.be of bellen naar 0473 87 80 55.