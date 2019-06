Vijf zwakke weggebruikers gewond bij aanrijdingen Koen Baten

24 juni 2019

Afgelopen weekend zijn er in Zele en Berlare vijf zwakke weggebruikers betrokken geraakt bij een ongeval. Ze liepen telkens lichte verwondingen op nadat ze ten val kwamen of werden aangereden. Op de Lokerenbaan in Zele kwam een bestuurder van een step tegen het asfalt terecht. Op de Gentsesteenweg in Zele werd een bromfiets aangereden. Ook in de Bookmolenstraat raakte een fietser lichtgewond. Op de Kouterbosstraat en op de Emiel Hertecantlaan in Berlare raakten twee motards betrokken bij een kleine aanrijding met lichtgewonden.