Viergeslacht voor familie Boone Koen Baten

17 juni 2019

10u53 3

Bij de familie Boone uit Uitbergen bij Berlare mogen ze sinds kort zeggen dat ze over een viergeslacht in de familie beschikken. Zoon Wout Boone werd geboren op 14 mei van dit jaar en is het zoontje van Sydney Boone. Wout vult het viergeslacht aan met zijn overgrootvader William Boone en zijn grootvader Peter Boone. De familie van zelfstandige schilders en behangers is bijzonder trots op het viergeslacht.