VIDEO. Inferno legt oldtimergarage in de as, asbest vrijgekomen Koppel en zoontje van vijf weken oud ongedeerd Koen Baten

31 mei 2019

22u16 15 Berlare Op de Dendermondsesteenweg in Berlare is vrijdagavond de Vintage Car Shop in vlammen opgegaan na een hevige brand. De vlammen sloegen al uit het dak toen de brandweer ter plaatse kwam. Pas twee uur later was het vuur onder controle. Mogelijk ligt een onkruidbrander, die op de camping achter de zaak gebruikt werd, aan de oorzaak van de brand. “Er is ook asbest vrijgekomen", zegt burgemeester Katja Gabriëls die ter plaatse kwam.

Het inferno aan de oldtimergarage ontstond vrijdag om 18.45 uur achteraan het gebouw. De brand kon zich razendsnel verspreiden en de vlammen reikten tot metershoog uit het dak. Ook de woning van de eigenaars vóór de garage ging in vlammen op. De inwoners van de woning - een jong koppel met een zoontje van vijf weken oud - waren niet thuis op het moment van de brand. Hun woning is wel volledig vernield. “Mogelijk zijn ook twee katten en een hond in de brand gebleven, maar dat weten we nog niet zeker", aldus burgemeester Katja Gabriëls gisteravond.

Enkele wagens gered

De eigenaars reageerden aangeslagen en kwamen zo snel mogelijk ter plaatse. De zaak en de woning waren toen al niet meer te redden. De eigenaar en enkele vrienden konden wel nog enkele oldtimers in veiligheid brengen die buiten aan de garage geparkeerd stonden. Ze duwden de wagens tot aan de woning van enkele buren, die meteen solidair waren. Ook in de garage stonden heel wat auto’s verzameld, maar het is onwaarschijnlijk dat die de hevige brand hebben doorstaan. “Iedereen die naar binnen is gegaan, moest ook even naar het ziekenhuis om beademd te worden”, aldus burgemeester Katja Gabriëls.

Asbest vrijgekomen

Het dak van de woning en de garage bestond grotendeels uit asbest, wat ontploffingen veroorzaakte. Aan buurtbewoners werd gevraagd om de ramen en deuren gesloten te houden uit voorzorg voor de gevaarlijke rook. Ingeademde asbestdeeltjes kunnen immers kanker veroorzaken. “Daarom is het binnen een straal van 100 meter verboden om groenten te telen en te eten uit de eigen moestuin", aldus de burgemeester. “Een gespecialiseerde firma zal onderzoeken hoe groot de impact van de vrijgekomen asbest is.” De camping achter de garage hoefde vrijdagavond niet geëvacueerd te worden.

De brandweer van Berlare kreeg bij het blussen bijstand van verschillende korpsen uit de zone. Zij waren nog een hele tijd in de weer met nablussen. “Vannacht zal er ook een autopomp heel de tijd stand-by blijven om te zien of het vuur niet opnieuw kan opflakkeren. Wij willen geen enkel risico nemen", aldus de brandweer. De gemeente stelt een noodwoning beschikbaar voor de bewoners van het getroffen huis, maar wellicht krijgt het gezin onderdak bij familie of vrienden de komende periode.