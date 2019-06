VIDEO. Het mooiste cadeau kreeg Thor (7) van u: postbode bezorgt bijna 4.000 communiekaartjes Koen Baten

04 juni 2019

06u58 2 Berlare Thor Braeckman (7) uit Overmere, de jongen met een ernstige hersenafwijking en een grote fascinatie voor kaartjes, heeft twee weken geleden zijn communie gedaan. Zijn mama, Nancy De Boever, lanceerde daarom opnieuw een oproep om zoveel mogelijk kaartjes te sturen, en die werd massaal beantwoord. De postbode heeft Thor in de dagen nadien bijna 4.000 kaartjes kunnen bezorgen. “Het is schitterend om te zien. Ik kan niet geloven hoeveel tijd mensen hier in stoppen”, zegt mama Nancy.

De oproep twee weken geleden in onze krant deed de brievenbus op de Mosseveldstraat 28 ontploffen. De dagen nadien kwam de postbode verschillende keren langs met bakken gevuld met postkaartjes. Intussen heeft Thor zijn communie gedaan, maar de kaartjes blijven komen, zelfs vanuit het buitenland. “Het is echt niet te geloven”, zegt mama Nancy. “De kaartjes blijven maar komen.”

De favoriete kaartjes van Thor zijn die van Bumba. Deze overheersen dan ook de woonkamer en de bakken met de vele kaartjes. “Het raakt me ook elke keer weer opnieuw als de postbode voor de deur staat met bakken vol kaartjes. Deze ochtend hebben we opnieuw een doos vol kaartjes gekregen”, aldus Nancy. “De mensen worden ook steeds gekker in hun ideeën. Zo zijn er sommige kaartjes waarin een foto van Thor verwerkt is, dat is echt schitterend om te zien. Ik kan haast niet geloven hoeveel tijd de mensen hier in stoppen.”

Het is niet de eerste keer dat het gezin zo’n oproep deed. Ook voor de verjaardag van Thor enkele jaren geleden kreeg het gezin massaal veel kaartjes toegestuurd. Deze worden allemaal bijgehouden op zolder, en elke maand wordt er een andere doos naar beneden gehaald, zodat hij nog eens naar die kaartjes kan kijken. “Ik kan geen enkel kaartje weggooien. We hebben er ook van BV’s gekregen, en Christoff sprak zelfs een persoonlijke boodschap in voor zijn communie”, zegt Nancy. “Wat iedereen voor Thor heeft gedaan, zal ik nooit vergeten”, besluit ze.