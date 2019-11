Verschillende interventies tijdens verlengd weekend Koen Baten

04 november 2019

15u42 4 Berlare De politiezone Berlare/Zele heeft verschillende interventies moeten uitvoeren tijdens het verlengde weekend. Het begon al op Halloween met een bestuurlijke aanhouding voor dronkenschap in Zele.

De bestuurlijke aanhouding was niet het enige probleem tijdens de avond van Halloween. Even later werd er ook een persoon aangehouden in Berlare, die zijn voorwaarden van het elektronisch toezicht niet naleefde. Nog die nacht was er een discussie in een horecazaak in de Kloosterstraat in Zele, maar niemand kon worden opgepakt.

Op 1 november werd opnieuw een persoon aangehouden voor openbare dronkenschap in Berlare. Er werden ook enkele diefstallen vastgesteld.

Op 3 november was er de inbraak in de sporthal te Zele waar al eerder over bericht werd. Diezelfde avond waren er ook problemen met geluidsoverlast op de overdekte parking in Zele waarbij enkele hangjongeren werden geïdentificeerd. Zij verlieten de plaats op vraag van de politie.

Tot slot werd er in Zele die dag ook nog een bestuurder gespot die aan het zwalpen was met zijn voertuig. Hij legde een positieve ademtest af en zal zich later nog moeten verantwoorden.